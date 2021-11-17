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Ребенок отравился уксусом в Ленинградской области

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СУ СКР по Ленинградской области устанавливает обстоятельства отравления двухлетнего ребенка уксусной эссенцией. Инцидент произошел в Пикалево 16 ноября. Сейчас малыш находится в реанимации.

Следствие установило, что ребенок выпил уксус, стоявший на столе. В это время его мать готовила суп. Мальчика экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. После оказания медицинской помощи его жизни ничего не угрожает.

Городская прокуратура также проводит проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство даст оценку всем обстоятельствам и деятельности контролирующих и надзорных органов, сообщает телеканал «78».

Ранее в Петербурге госпитализировали младенца с отравлением каплями от насморка. Мать без назначения врача капала их своему пятимесячному сыну.

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