В Подмосковье возобновят экскурсии по программе «Активное долголетие»

В Московской области с 17 ноября возобновят экскурсии по программе «Активное долголетие». Об этом во вторник, 16 ноября, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Согласно постановлению губернатора региона Андрея Воробьева, выезды в рамках проекта были отменены в период нерабочих дней с 28 октября 2021 года. Теперь же экскурсии возобновляются с обязательным соблюдением антикоронавирусных мер. Участники должны иметь при себе действующий QR-код или справку о прохождении вакцинации от коронавируса.

В 2021 году порядка 37 тыс. пенсионеров посетили различные подмосковные достопримечательности, для них провели более 2600 автобусных и пеших экскурсий, отмечает телеканал «360».

Участники экскурсий могли увидеть природные, архитектурные, религиозные и исторические объекты. Больше всего жителям Подмосковья полюбились туры в Коломну, Истру, Одинцовский и Сергиево-Посадский округа.