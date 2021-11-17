Отравившихся алкоголем студентов перевели в реанимацию в Казани

В Казани в реанимации находятся трое студентов, которые на днях отравились поддельным алкоголем и обратились за медицинской помощью. Их состояние оценивается как тяжелое, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на республиканское министерство здравоохранения.

Первоначально в городскую больницу № 7 с симптомами алкогольного отравления обратились 11 человек. Затем медицинская помощь потребовалась еще нескольким, и количество пострадавших выросло до 13 человек. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, рассказали в министерстве.

Прокуратура Татарстана начала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По предварительным данным, незадолго до отравления студенты употребили спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица.