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Политика
Правительство утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

Кабмин утвердил перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий

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Правительство России утвердило обновленный перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Об этом 17 ноября сообщается на сайте кабмина.

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Как отмечается, список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992-1994 годах и с тех пор претерпел многочисленные изменения. В то же время новый вариант в большей мере соответствует современному муниципально-территориальному устройству РФ.

Так, в перечень включены Камчатский край, Магаданская область, Республика Саха-Якутия, а также Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа и Мурманская область, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, вошли отдельные части Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, а также республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского Пермского, Приморского краев, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Подчеркивается, что жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции документа, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации.

Ранее, 15 ноября, президент России Владимир Путин утвердил указ, в соответствии с которым признается утратившим силу постановление экс-президента России Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Прежний документ был утвержден в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны и приравнивал районы Карелии к условиям проживания на Крайнем Севере. Также из списка исключили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

Комментируя это, политолог Константин Калачев заявил, что данное решение является рациональным технократическим подходом. Он отметил, что справедливо вывести некоторые районы из числа принадлежащих к Крайнему Северу хотя бы по той причине, что в них легче условия жизни.

В свою очередь председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Госсовета Республики Коми VII созыва Илья Семяшкин сказал «Известиям», что жителей Коми очень взволновала новость о подписанном президентом страны указе о выводе республики из числа территорий, относящихся к Крайнему Северу. Он также заметил, что правительство уже в прошлом году знало о грядущих изменениях, однако не провело необходимых разъяснительных работ с населением.

Между тем замглавы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Севера Валентина Пивненко подчеркнула, что надбавки, которые выплачиваются жителям территорий, попадающих в перечень районов Крайнего Севера, сохранятся. По ее словам, закон о госгарантиях и компенсациях продолжает действовать, все территории, которые имеют этот статус, его сохраняют.

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