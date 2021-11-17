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Американские ученые назвали способных переносить COVID-19 животных

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Американские ученые в ходе проведенного исследования выяснили, какие животные могут быть носителями коронавирусной инфекции. Результаты их работы опубликовал журнал The Scientist 16 ноября.

Как сообщается в издании, в исследовании были применены методы машинного обучения, которые ученые опробовали на более чем 5 тыс. млекопитающих.

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Специалисты отобрали около 500 видов, которые могут заразиться и переносить вирус и с которыми регулярно контактируют люди.

В число потенциальных переносчиков COVID-19 попали: пятнистый олень или азиатский буйвол, норки, большинство приматов, некоторые непарнокопытные, ленивцы, муравьеды, панголины, а также домашние кошки.

По мнению специалистов Института экосистемных исследований Кэри в Нью-Йорке, для предотвращения новых волн пандемии и появления очередных опасных штаммов нужно поставить под контроль все возможные контакты между животными, которые способны распространять коронавирус.

В рамках экспериментов были объединены экологические и биологические характеристики видов с данными трехмерного моделирования белково-белковых взаимодействий вируса с ангиотензин-превращающим ферментом 2 (ACE2).

«ACE2 очень хорошо сохраняется у позвоночных, потому что он настолько важен для контроля таких вещей, как кровяное давление», — уточнили авторы исследования.

В прошлом году, согласно данным датского ветеринарного и продовольственного управления, коронавирус был обнаружен на 207 норковых фермах, на 67 из них животные погибли. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила 4 ноября, что все норки на зверофермах должны быть убиты, объяснив это тем, что вирус мутировал среди животных и распространился на людей. Впоследствии это решение было названо ошибочным.

В декабре 2020 года ветеринарный врач Ангелина Сиротина сообщила, что коронавирусы домашних животных для человека безвредны, они не могут передаваться от питомца хозяину.

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