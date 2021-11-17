Против заподозренного в педофилии депутата КПРФ возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено во Владивостоке против депутата местного законодательного собрания Артема Самсонова. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. Об этом 17 ноября сообщили в Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

«Он (Самсонов — Ред.) подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», — сказано в сообщении ведомства.

Как уточнили в управлении, депутат от КПРФ, находясь на базе отдыха во Владивостоке, общался с 11-летним ребенком и демонстрировал ему предмет интимного характера, рассказывая о его предназначении.

В настоящее время следствие допрашивает свидетелей и потерпевшего.

Ранее в этот день стало известно об обысках в квартире Самсонова. Как сообщил источник «Известий», депутата задержали на выезде из города. Ему может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.