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Посол Армении заявил о стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном

Посол Армении в РФ: ситуация на границе с Азербайджаном стабилизировалась, но ничего нельзя исключать
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Ситуация на границе Азербайджана и Армении стабилизировалась, однако нельзя исключать иные сценарии развития событий. Об этом 17 ноября заявил посол Армении в России Вардан Тоганян, комментируя возможное обращение Еревана в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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«Сложно сказать: зависит от того, как будет развиваться ситуация, мы имеем то, что имеем. Посмотрим, как события будут развиваться. <...> Ситуация стабилизировалась на сегодняшний момент», — указал он в беседе с «РИА Новости».

Вместе с тем посол утвердительно ответил на вопрос о том, что нельзя исключать никакие сценарии развития событий.

Как добавил Тоганян, Ереван продолжает контактировать с Москвой по ситуации на границе, в том числе по вопросам возвращения пленных.

Ранее в этот день в армянском министерстве обороны сообщили, что в результате боевых действий с Азербайджаном Армения потеряла связь с 24 военнослужащими, один погиб, 13 взяты в плен.

Накануне ноября Армения обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны. Посол Армении в Москве уточнил, что стороны в настоящее время проводят консультации по дипломатическим и военным каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

При этом Азербайджан также подтвердил напряженность на границе , однако заверил, что провокации велись именно с армянской стороны. Кроме того, МИД Азербайджана обвинил Армению в целенаправленной эскалации напряженности на границе.

В результате огонь между армянскими и азербайджанскими силами был прекращен после переговоров главы Министерства обороны России Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. Ситуация на границе стабилизировалась.

Ситуацию на армяно-азербайджанской границе также 16 ноября обсудили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Стороны договорились продолжить консультации по данной теме.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха . Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности, села Гервенд, Гараханбейли, Нюзгар и Горадиз Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

10 ноября 2020 года стороны при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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