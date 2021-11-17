Опубликовано видео задержания заподозренного в педофилии депутата КПРФ

В среду, 17 ноября, в Владивостоке прошли обыски в квартире депутата местного заксобрания от КПРФ Артема Самсонова. Кадры его задержания есть в распоряжении «Известий».

Как сообщил источник «Известий», депутата законодательного собрания Приморского края задержали на выезде из города. Самсонову вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 132), которые он совершил два года назад во время отдыха в палаточном лагере.

За совершение указанного преступления ему может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

Юрист Приморского отделения КПРФ Николай Михальченко заявил журналистам, что два года назад Самсонов отдыхал в палаточном лагере, где у него сложились неприязненные отношения с одной из участниц лагеря. Михальченко предполагает, что именно она и подала заявление на депутата.

Ранее, 9 ноября, в Саратове полицейские задержали депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко.

В Сети была сообщения о том, что его задержание, предположительно, связано с дебошем, который парламентарий устроил на избирательном участке № 64 в Саратове в единый день голосования 17 сентября.