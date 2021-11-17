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Около 1,5 млрд рублей направят на благоустройство Свердловской области

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В 2022 году на благоустройство в Свердловской области планируется направить 1,5 млрд рублей. По словам губернатора Евгения Куйвашева, необходимо благоустроить 15 дворовых и 40 общественных территорий в 34 муниципалитетах.

В своем послании законодательному собранию Куйвашев отметил, что сейчас в муниципалитетах активно реализуются проекты по улучшению качества питьевой воды. Так, в Первоуральске модернизируют насосно-фильтровальную станцию. В Кушве в следующем году завершится обновление системы водоснабжения, а в поселке Монетный Березовского ГО начнется реконструкция насосной станции.

По словам Куйвашева, которые приводит ТагилСити.Ру, сейчас на реализацию нацпроектов в регионе расходы превышают 32 млрд рублей. Все мероприятия по финансированию контролируются правительством.

1 октября сообщалось, что власти Свердловской области планируют привлечь на строительство и ремонт мостов 7 млрд рублей. Соответствующая заявка направлена в федеральные профильные министерства в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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