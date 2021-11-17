Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения после переговоров с Шойгу

Армения и Азербайджан прекратили столкновения в районе границы после переговоров глав минобороны двух стран с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«В результате телефонных переговоров <...> азербайджанской и армянской сторонами были приняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем», — говорится в сообщении от 16 ноября.

В министерстве отметили, что Шойгу призвал коллег из Армении и Азербайджана Сурена Папикяна и Закира Гасанова остановить эскалацию.

В Минобороны Армении подтвердили нормализацию обстановки. Как указано в сообщении, «согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, с 18:30 (17:30 мск) огонь на восточном участке (границы. — Ред.) был прекращен».

Также сообщается о потерях Азербайджана в результате конфликта.

«В данный момент есть уточненные данные об одном погибшем, военнослужащем контрактной службы рядовом Меружане Арутюняна 1991 года рождения. Количество раненных также уточняется. Еще 12 военнослужащих были пленены», — добавили в ведомстве.

Переговоры сторон состоялись 16 ноября. В ходе беседы Папикян указал на то, что вторжение ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении ставит под угрозу весь переговорный процесс. Шойгу, в свою очередь, выразил готовность приложить все усилия для прекращения боевых действий, а также для возвращения военнопленных и развязки ситуации.

16 ноября Армения обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны. Посол Армении в Москве Вардан Тоганян уточнил, что стороны в настоящее время проводят консультации по дипломатическим и военным каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

При этом Азербайджан также подтверждает напряженность на границе с Арменией, однако заверяет, что провокации велись именно с армянской стороны. Кроме того, МИД Азербайджана обвинил Армению в целенаправленной эскалации напряженности на границе.

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Пашиняном, в ходе которых лидеры двух стран обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Стороны договорились продолжить консультации по данной теме.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Известиями» подчеркнул, что любое обострение между Арменией и Азербайджаном негативно сказывается на всем мире. России необходимо приложить максимум усилий, чтобы полностью остановить эскалацию между сторонами, добавил он.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха . Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности, села Гервенд, Гараханбейли, Нюзгар и Горадиз Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

10 ноября 2020 года стороны при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.