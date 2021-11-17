Эксперт рассказал о краже данных россиян через онлайн-магазины

Директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка (МКБ) Вячеслав Касимов перечислил несколько способов, с помощью которых мошенники крадут персональные данные россиян.

Агентству «Прайм» специалист рассказал, что зачастую граждане сами отдают злоумышленникам персональную информацию. К примеру, мошенники используют подмену номера, иногда делают это неоднократно, и в результате номер телефона не может определить даже оператор сотовой связи.

Касимов добавил, что для получения персональных данных своих жертв мошенники прибегают к некрупным онлайн-магазинам, которые не особо заботятся о кибербезопасности. Хотя, как отметил эксперт, это возможно только в случае, если человек сам предоставит о себе дополнительную информацию.

Специалист напомнил, что нельзя никому сообщать PIN-код и номер карты, имя ее владельца, а также CVV и SMS-коды.

Ранее, 15 ноября, руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков назвал способ защититься от мошенников. По его словам, для того чтобы обезопасить себя и сохранить личную информацию, необходимо создавать резервные почтовые ящики для разных целей, а также не делиться персональными сведениями в интернете.

При этом эксперт подчеркнул, что не стоит забывать о том, что мошенники могут использовать и другие сценарии атак, к примеру, звонки могут совершаться от имени участкового, микрофинансовых организаций и др. Тут всё зависит только от возможностей злоумышленников придумать правдоподобней сценарий.