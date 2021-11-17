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Нутрициолог предупредила об опасности оливок

Нутрициолог Кушнир рассказала об опасности оливок
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Нутрициолог и фитнес-тренер Наталия Кушнир рассказала о разнице между консервированными и натуральными оливками.

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По словам специалиста, оливки богаты жирными кислотами и витаминами, отвечающими за нормальную работу организма и защищающими его. В них содержатся практически все витамины и микроэлементы, необходимые человеку: кальций, натрий, магний, калий, железо, медь, фосфор, селен и цинк.

Между тем, как подчеркнула эксперт в беседе с «РИА Новости» в среду, 17 ноября, по большей части доступны консервированные оливки, которые вредны для организма из-за добавок. Остатки невымытой каустической соды и глютоната железа превращают плоды в аллерген. В рассоле содержится много соли, потому оливки противопоказаны тем, кто страдает циститом, гастритом с повышенной кислотностью. Не стоит есть оливки и детям до трех лет.

Кушнир пояснила, что у оливок есть свойство гнать желчь, потому их употребление будет вредным в период обострения желчекаменной болезни, а также при панкреатите, холецистите и при камнях в почках, пишет «Газета.Ru».

Также Кушнир рассказала, кому стоит отказаться от потребления мандаринов. Как пишет «Москва 24», мандарины часто вызывают аллергию. По этой причине фрукт противопоказан детям до двух-трех лет. Также эти плоды не рекомендованы людям, страдающим колитом, гастритом, язвенной болезнью, а также при наличии проблем с желчным пузырем и поджелудочной железой.

Ранее 17 ноября нутрициолог Елена Моисеева рассказала о полезных свойствах томатного сока. По ее словам, напиток сохраняет все свойства свежих помидоров, главным его достоинством является высокое содержание калия и низкая калорийность. Томатный сок полезен для питания сердечной железы, его можно пить людям всех возрастов. Низкий гликемический индекс автоматически вносит томатный сок в список продуктов для диабетиков, подчеркнула эксперт. Норма потребления напитка составляет от одного до четырех стаканов в день, пишет Pravda.Ru.

Между тем не рекомендуется пить томатный сок при гастрите и остром панкреатите.

8 ноября нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала о признаках дефицита магния. Характерным симптомом нехватки магния она назвала синдром беспокойных ног, мышечные судороги и тремор, выпадение волос и ломкость ногтей.

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