В Bloomberg оценили вероятность конфликта России и НАТО из-за мигрантов

Между Россией и НАТО может произойти конфликт при усугублении миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Об этом 16 ноября заявил публицист Андреас Клут.

Журналист считает, что одна «шальная пуля» может привести к войне. Он высказал мнение, что Белоруссия в случае конфликта обратится за помощью к России, а Польша привлечет силы НАТО.

«Но одна пуля, шальная или выпущенная намеренно, которая попадет в кого-либо, в этой напряженной ситуации может вызвать заградительный огонь», — отметил Клут в статье для Bloomberg.

Журналист высказал мнение, что США, НАТО и Евросоюз (ЕС) должны убедить Москву «не повышать ставки» в сложившейся ситуации.

16 ноября заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Анна Евстигнеева заявила, что кризис на границе Белоруссии и Польши — это следствие дестабилизирующего внешнего вмешательства.

По словам Евстигнеевой, Евросоюзу следует отказаться от двойных стандартов при решении проблемы и взять ответственность за свои действия. Российская сторона при этом готова посодействовать равноправному диалогу Белоруссии и ЕС, если Брюссель в этом заинтересован.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинения президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы причастности России к миграционному кризису на белорусско-польской границе лживы.

14 ноября президент России Владимир Путин отметил, что обвинения в причастности РФ к ситуации на границе Польши и Белоруссии — это «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую».

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны ЕС винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.