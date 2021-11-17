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Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении

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В Москве в субботу, 20 ноября, ожидается рекордно низкое атмосферное давление. Об этом в среду, 17 ноября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, показатели барометров начали опускаться уже во вторник, в среду они покажут 752 мм ртутного столба, а в субботу — 718 мм.

«При таком давлении мы как будто поднимаемся на высоту 300 м — москвичи резко окажутся на высоте небоскреба. <...> Пятница, суббота и воскресенье будут как зубцы пилы, атмосферное давление будет ходить вверх-вниз. В субботу мы окажемся на самом барическом дне этой воронки», — приводит портал «Мослента» слова Тишковца.

При этом уже в воскресенье давление резко возрастет до 732 мм ртутного столба. По словам метеоролога, этот скачок заметят все москвичи. В условиях такой резкой смены погоды специалист рекомендовал избегать физических и умственных нагрузок, отметив, что человек может испытывать сонливость, утомляемость, ухудшение внимания и памяти.

Накануне центр погоды «Фобос» сообщил, что жителей Москвы в течение недели ждет изменение погодных условий, в ближайшее воскресенье сформируется снежный покров, его высота может достичь до 10 см. По словам специалистов, текущая неделя в столичном регионе будет отличаться частой сменой синоптической ситуации и неустойчивой погодой.

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