Россия сократила вложения в ценные бумаги США до $3,9 млрд

Россия сократила объем вложений в американские государственные ценные бумаги в сентябре до $3,918 млрд по сравнению с августовскими $4,004 млрд, о чем сообщается в опубликованном 16 ноября отчете министерства финансов США.

В сентябре на долю России приходилось $204 млн долгосрочных облигаций и $3,7 млрд — краткосрочных. В августе эти показатели составили $203 млн и $3,8 млрд соответственно. Таким образом, в сентябре крупнейшим держателем бумаг США осталась Япония — около $1,3 трлн. На втором месте расположился Китай с почти $1,05 трлн. Замкнула тройку лидеров Великобритания с показателем в $566,5 млрд.

Россия начала сокращать инвестиции в госдолг США весной 2018 года: в апреле объем вложений снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд. Небольшой рост вложений в американские госбумаги произошел в августе 2019 года — до $9,3 млрд.

В марте 2020 года Россия более чем в три раза сократила суммы вложений в американские госбумаги: с $12,58 млрд в феврале до $3,85 млрд в марте. В апреле 2020 года снова был небольшой рост до $6,85 млрд за счет краткосрочных облигаций, но в мае суммы снова сократились с $6,85 млрд до $5,39 млрд, приводит данные ТАСС.

10 ноября американский президент Джо Байден назвал ключевым направлением деятельности на посту главы государства борьбу с инфляцией, достигшей максимума за 30 лет. Он отметил, что большая часть роста цен спровоцирована скачком стоимости цен на энергию, что он намерен исправить.