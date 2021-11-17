Жена пожизненно осужденного экс-сенатора Изместьева скончалась в Лондоне

Ирина Изместьева, супруга пожизненно осужденного экс-сенатора Игоря Изместьева, скончалась в Лондоне. Об этом стало известно в среду, 17 ноября.

Последние несколько дней женщина плохо себя чувствовала и кашляла. При этом она сделала тест на коронавирус, и тот оказался отрицательным.

«Кашляла, сказали, принимала антибиотики, неважно себя чувствовала несколько дней... Не ковид... Нашли ее спящей на диване у себя дома в Лондоне. То есть уже неживой нашли», — слова Миранды Мирианашвили, подруги Изместьевой, передает телеканал РЕН ТВ.