Прямой эфир
Мир
В ВОЗ назвали европейский регион эпицентром пандемии
Наука
Глава NASA выразил озабоченность безопасностью экипажа МКС
Мир
Стало известно о намерении США объявить дипломатический бойкот зимних ОИ в Пекине
Происшествия
Жертвами взрыва в Казахстане стали три человека
Мир
Прокуратура Польши возбудила дело из-за нападения на полицейских на границе
Мир
Армения и Азербайджан прекратили огонь после переговоров с Шойгу
Мир
Блинкен призвал Азербайджан и Армению к снижению напряженности конфликта
Мир
Боррель призвал Белоруссию к восстановлению порядка на границе с Польшей
Мир
Мигрантов на польской границе разместили в логистическом центре «Брузги»
Общество
HBO Max анонсировал спецпрограмму к юбилею франшизы «Гарри Поттер»

Политик связал задержки с запуском СП-2 с прошедшими в ФРГ выборами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержки, связанные с сертификацией газопровода «Северный поток – 2» (СП-2), могут быть вызваны отсутствием сформированной после выборов в Германии коалиции. Такое заявление сделал немецкий политик Альберт Брайнингер из партии «Альтернатива для Германии» в среду, 17 ноября.

В потоке: почему создание «дочки» Nord Stream 2 упростит сертификацию СП-2
И как приостановка процедуры повысила цены на газ

«Трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия. Вероятно, регулятор нашел повод для отказа в сертификации. Коалиция пока еще не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован», — рассказал он «РИА Новости».

При этом Брайнингер также напомнил, что в ФРГ есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске СП-2.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В этой связи Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2 в соответствии с газовой директивой Евросоюза.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021