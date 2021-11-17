Политик связал задержки с запуском СП-2 с прошедшими в ФРГ выборами

Задержки, связанные с сертификацией газопровода «Северный поток – 2» (СП-2), могут быть вызваны отсутствием сформированной после выборов в Германии коалиции. Такое заявление сделал немецкий политик Альберт Брайнингер из партии «Альтернатива для Германии» в среду, 17 ноября.

«Трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия. Вероятно, регулятор нашел повод для отказа в сертификации. Коалиция пока еще не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован», — рассказал он «РИА Новости».

При этом Брайнингер также напомнил, что в ФРГ есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске СП-2.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В этой связи Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2 в соответствии с газовой директивой Евросоюза.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.