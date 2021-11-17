«Русский союз Латвии» попросил президента не запрещать георгиевскую ленту

Партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) обратилась к президенту республики Эгилсу Левитсу с призывом не утверждать законодательный запрет на использование георгиевских ленточек на публичных мероприятиях. Об этом стало известно во вторник, 16 ноября.

«Сегодня мы передали президенту Эгилсу Левитсу обращение нашей партии с призывом не подписывать недавно принятые Сеймом поправки к закону «О собраниях, шествиях и пикетах» о запрете на использование георгиевских ленточек», — говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в Facebook.

В союзе подчеркнули, что поправки Риги могут усугубить и без того напряженную ситуацию в обществе, нарушить права на свободу мирных собраний, шествий и пикетов, а также вызвать ряд судебных процессов, в рамках которых государству будет очень сложно доказать свою правоту.

Члены партии выражают надежду, что связанное с юриспруденцией прошлое президента не позволит ему подписать «потенциально неблагожелательные для страны поправки».

11 ноября парламент Латвии в третьем окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала запрет георгиевских ленточек в Латвии реинкарнацией фашизма.