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Источник рассказал о приостановке процесса сертификации СП-2 на 4-6 недель

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Приостановка процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) может продлиться 4-6 недель, и она не приведет к увеличению сроков его завершения. Об этом стало известно во вторник, 16 ноября.

В потоке: почему создание «дочки» Nord Stream 2 упростит сертификацию СП-2
И как приостановка процедуры повысила цены на газ

«Это не было плановым решением, оно было принято для того, чтобы скорейшим и наиболее эффективным способом выполнить требования немецкого законодательства. Приостановка сертификации может продлиться 4-6 недель, на общих сроках сертификации она не скажется. Их увеличения ожидать не стоит», — рассказал «Интерфаксу» немецкий дипломатический источник.

Как сообщает «Газета.Ru», СП-2 может быть запущен к концу отопительного сезона.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Согласно мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Депутат Бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст заверил, что никаких задержек сертификации СП-2 быть не должно, поскольку они приводят к увеличению цены на газ. По его словам, газ также станет важной связующей технологией на пути к климатической нейтральности.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза (ЕС) в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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