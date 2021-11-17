Пожар произошел на территории предприятия в подмосковном Серпухове

Пожарные борются с огнем на территории производственно-складского помещения в подмосковном Серпухове. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области в среду, 17 ноября.

Производственное строение горит по адресу: Северное шоссе, 1. По предварительным данным, площадь пожара составляет 2856 кв. м.

На месте работают 67 человек и 22 единицы техники, в том числе 34 человека и 10 единиц техники от МЧС России.

Сведений о пострадавших не поступало.

14 ноября на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) произошел взрыв, в результате которого пострадал рабочий. Также произошло обрушение кровли на площади 2 тыс. кв. м.