МВД разработало новый онлайн-сервис для регистрации граждан по месту пребывания

МВД России совместно с Минцифры разработало простой и удобный сервис для регистраций граждан по месту пребывания онлайн. Об этом сообщил пресс-центр МВД РФ во вторник, 16 ноября.

«Разработанный МВД России совместно с Минцифры России сервис доступен на портале «Госуслуги» и позволяет гражданам России регистрироваться по месту пребывания онлайн. Госуслуга стала простой, удобной и не требует очного присутствия», — говорится в сообщении, опубликованном на портале «МВД Медиа».

Теперь заполнение формы и направление заявления в подразделение по вопросам миграции займет всего лишь минут пять. Заявителю нужно иметь учетную запись на портале «Госуслуги». Согласие собственника жилья также можно получить в электронном виде.

Срок принятия решения об оказании услуги — не более восьми рабочих дней. Свидетельство о регистрации, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, поступит пользователю в личный кабинет в виде электронного документа. При необходимости его можно распечатать.

16 ноября обозреватель компании-разработчика программ кибербезопасности ESET Станислав Жураковский рассказал, как отличить официальный портал госуслуг от мошеннического. По его словам, главным признаком настоящего сайта является использование удостоверяющих сертификатов.