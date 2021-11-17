Банки допустили обнуление тарифов на переводы по номеру телефона

Пять российских банков допустили отказ от комиссий за переводы с карты на карту Visa по номеру телефона. Об этом «Известиям» сообщили в МКБ, «Зените», «Открытии», «Санкт-Петербурге» и «Дом.рф».

С апреля 2022-го платежная система планирует обнулить тарифы на перечисления по номеру телефона через собственный сервис Visa Alias, однако решение о стоимости операции остается за кредитной организацией.

Сейчас с помощью Visa Alias можно проводить операции по картам Visa и Mastercard более 50 российских банков-участников. Если получатель денежных средств подключил свою карту к этому сервису, перевод можно осуществить, не зная номера его карты, достаточно номера его мобильного телефона.

В Visa работают над предоставлением возможности потребителям отправлять средства со своих карточных счетов максимально удобным способом, в том числе — по номеру телефона, заявили «Известиям» в платежной системе. Его популяризация предполагает ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям, подчеркнули в Visa, добавив, что конечные комиссии для пользователей устанавливают банки-эмитенты карт, и платежная система не регулирует этот процесс.

Как правило, тарифы за денежные перечисления вне зависимости от идентификатора получателя — номера карты или номера телефона — едины, рассказали в кредитных организациях. Например, в «Зените» комиссия составляет 1%, но не менее 50 рублей. В Росбанке и банке «Санкт-Петербург» — 1,5%, но не менее 49 и 50 рублей соответственно.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Карте — средство: банки допустили обнуление тарифов на переводы»