Блинкен призвал Азербайджан и Армению к снижению напряженности конфликта

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал Азербайджан и Армению немедленно снизить напряженность для избежания дальнейшей эскалации. Об этом говорится в его заявлении, распространенном во вторник, 16 ноября.

«США глубоко озабочены сообщениями об активных боевых действиях сегодня между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем обе стороны незамедлительно предпринять конкретные меры для снижения напряженности и для избежания дальнейшей эскалации. Мы также призываем обе стороны к прямому и конструктивному взаимодействию для решения всех имеющихся вопросов, включая демаркацию границы», — говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

16 ноября Армения обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны. Посол Армении в Москве Вардан Тоганян уточнил, что стороны в настоящее время проводят консультации по дипломатическим и военным каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

При этом Азербайджан также подтверждает напряженность на границе с Арменией, однако заверяет, что провокации велись именно с армянской стороны. Кроме того, МИД Азербайджана обвинил Армению в целенаправленной эскалации напряженности на границе.

В результате огонь между армянскими и азербайджанскими силами был прекращен после переговоров главы Министерства обороны России Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. Сейчас ситуация на границе стабилизировалась.