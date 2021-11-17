Пытавшаяся покончить с собой балерина оказалась беременна

Балерина Большого театра Мариана Гомес, пытавшаяся покончить с собой, ждет ребенка. Об этом стало известно во вторник, 16 ноября.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, из-за беременности у Гомес мог произойти конфликт с ее молодым человеком. Тот негативно воспринял новость о возможном ребенке, и девушка из-за этого переживала.

16 ноября девушка попыталась совершить суицид, но молодой человек вызвал скорую, и прибывшие медики спасли балерину. Сейчас Гомес находится под наблюдением врачей и ее жизни ничего не угрожает.

Мариана Гомес — первая иностранная балерина в Большом театре, она родилась и выросла в Бразилии, а затем переехала в Россию.