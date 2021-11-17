Формат Лавров о ситуации на границе Польши и Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Он считает, что Варшава ведет себя вызывающе агрессивно по отношению к людям на границе, передает телеканал «Известия».

«Абсолютно неприемлемое поведение польской стороны. Я думаю, что и слезоточивый газ, и водометы, и выстрелы поверх голов мигрантов в сторону государства Белоруссии — это всё отражает, ну я считаю, стремление скрыть свои действия. И не понимать того, что они нарушают все мыслимые нормы международного гуманитарного права и других договоренностей мирового сообщества они не могут», — заявил российский министр.

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