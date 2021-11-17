Прямой эфир
Мир
В ВОЗ назвали европейский регион эпицентром пандемии
Наука
Глава NASA выразил озабоченность безопасностью экипажа МКС
Мир
Стало известно о намерении США объявить дипломатический бойкот зимних ОИ в Пекине
Происшествия
Жертвами взрыва в Казахстане стали три человека
Мир
Прокуратура Польши возбудила дело из-за нападения на полицейских на границе
Мир
Армения и Азербайджан прекратили огонь после переговоров с Шойгу
Мир
Блинкен призвал Азербайджан и Армению к снижению напряженности конфликта
Мир
Боррель призвал Белоруссию к восстановлению порядка на границе с Польшей
Мир
Мигрантов на польской границе разместили в логистическом центре «Брузги»
Общество
HBO Max анонсировал спецпрограмму к юбилею франшизы «Гарри Поттер»

Китай и США договорились провести переговоры по ядерным арсеналам

0
Выделить главное
вкл
выкл

Китай и США договорились провести переговоры по ядерным арсеналам. Как сообщает Financial Times, соглашение было достигнуто на онлайн-саммите между главами государств, передает телеканал «Известия». На переговорах должны были быть затронуты вопросы безопасности, технологий и дипломатии. Прорыв состоит в том, что ранее Пекин отказывался обсуждать стратегическую стабильность. США давно обеспокоены наращиванием Китаем ядерного потенциала.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021