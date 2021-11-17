Китай и США договорились провести переговоры по ядерным арсеналам. Как сообщает Financial Times, соглашение было достигнуто на онлайн-саммите между главами государств, передает телеканал «Известия». На переговорах должны были быть затронуты вопросы безопасности, технологий и дипломатии. Прорыв состоит в том, что ранее Пекин отказывался обсуждать стратегическую стабильность. США давно обеспокоены наращиванием Китаем ядерного потенциала.

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