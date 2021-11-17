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Соперники сборной РФ в стыковых матчах к ЧМ-2022 определены
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Соперники сборной РФ в стыковых матчах к ЧМ-2022 определены

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Все возможные соперники сборной России по футболу на этапе плей-офф определены. Групповой этап отборочного турнира в Европе завершился в ночь на среду, 17 ноября.

Это не выход: Россия упустила шанс напрямую попасть на ЧМ-2022
Из-за обидного автогола наша команда не удержала нужный результат в игре с Хорватией

Кроме России за право сыграть в финальной части чемпионата мира (ЧМ) 2022 года в Катаре также поборются еще 11 команд: из Австрии, Италии, Польши, Португалии, Северной Македонии, Турции, Уэльса, Чехии, Швеции, Шотландии, а также из Украины, но у последней не будет возможности встретиться с командой РФ по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает «Спорт-Экспресс».

12 команд распределены по двум корзинам на сеяные и несеяные. Сборная России относится к первой группе и проведет полуфинальный матч дома. В ту же корзину входят сборные Италии, Португалии, Уэльса, Швеции и Шотландии.

Во втором раунде плей-офф шесть сборных определят трех участников финальной части ЧМ.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24–25 марта 2022 года, финальные — 28–29 марта.

14 ноября сборная России по футболу уступила Хорватии из-за автогола (0:1). На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил гол в правый угол своих ворот. Таким образом, национальная команда России с 22 очками заняла второе место в отборочной группе и поборется за выход на мировое первенство в стыковых матчах.

Перед игрой россияне лидировали в группе, и для получения прямой путевки на чемпионат мира в Катаре России было достаточно ничьей. У Хорватии было 20 очков и второе место.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Действующим чемпионом мира является команда Франции.

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