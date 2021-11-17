В 43 городах России прекратили строить жилье

В 43 городах страны за год прекратилась стройка жилья, рассказали «Известиям» в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК). Проблема касается в том числе городов с населением около 100 тыс. человек — среди них, например, Видное, Жуковский, Георгиевск и Геленджик.

«Объем текущего строительства застройщиками в городах составляет 90,4 млн кв. м (на разных стадиях без учета частных домов. — Ред.), год назад было 92,4 млн. Всего по стране — 98,4 млн кв. м против 98,8 млн», — рассказал «Известиям» гендиректор РАСК Федор Выломов.

Среди причин — несоответствие возможностей покупателей и желаний застройщиков, климатические и территориальные особенности, проблемы с проектным финансированием для запуска новых проектов, цикличность в отрасли, отсутствие свободной земли, пояснил Федор Выломов. Например, есть 26 городов, где до сих пор не ведется строительство с применением эскроу-счетов, а используется старая схема, отметил он.

По данным РАСК, общее количество городов, в которых нет новостроек, выросло до 812, всего в них проживают 24,2 млн человек. Год назад их число составляло 809 с населением 23,7 млн. За год новостройки появились в 40 городах, в которых в 2020-м не возводили жилье (их население — 1,7 млн россиян).

«Уже полтора года объем жилищного строительства в России не превышает 100 млн кв. м. Хорошо, что в сложный пандемийный период, накладывающийся на реформирование, не происходит серьезного снижения. Однако есть национальная цель по объему ввода жилья в 120 млн «квадратов» к 2030 году. Для этого нужно, чтобы заблаговременно в текущей стройке у девелоперов находилось 145–150 млн кв. м многоквартирных домов», — сказал Федор Выломов.

Текущий год должен стать рекордным по вводу жилья — он планируется на уровне 86 млн кв. м. В 2022-м предполагается, что объемы так же вырастут, сказал «Известиям» представитель вице-премьера Марата Хуснуллина. Согласно паспорту нацпроекта, ввод на уровне 120 млн кв. м должен быть обеспечен в 2029 году, и те меры, которые реализуются сегодня, позволяют говорить о том, что достижение такой цели реально, подчеркнул он.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Не домострой: в 43 городах России прекратили возводить жилье»