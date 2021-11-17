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Байден пообещал дальнейшее взаимодействие между США и КНР в ряде сфер
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Байден пообещал дальнейшее взаимодействие между США и КНР в ряде сфер

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Онлайн-встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина повлечет за собой взаимодействие между представителями двух стран в ряде сфер. Об этом Байден сообщил журналистам в американском штате Нью-Гэмпшир во вторник, 16 ноября.

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«Это была хорошая встреча, нам предстоит многое сделать. Мы сформировали четыре группы, мы соберем людей для совместной работы по целому ряду вопросов. Я смогу рассказать больше в ближайшие две недели», — приводит его слова ABC News.

Байден заявил, что на онлайн-встрече подчеркнул поддержку Вашингтоном закона об отношениях с Тайванем.

«Да, мы ясно дали понять, что поддерживаем закон об отношениях с Тайванем и всё. Он независим. Он принимает собственные решения», — ответил он на вопрос, был ли достигнут какой-либо прогресс по Тайваню.

Также на встрече президент США подчеркнул, что американские и китайские власти должны не допустить перехода от соперничества к конфликту. Кроме того, Байден выразил надежду, что в следующий раз он лично встретится с Си Цзиньпином. Председатель КНР в свою очередь выразил готовность вместе с главой Белого дома поработать над достижением консенсуса ради позитивного развития отношений двух стран.

Встреча лидеров двух стран проходила в режиме видеоконференции утром 16 ноября и продлилась 3,5 часа. Стороны оценили переговоры как плодотворные и содержательные, сообщили китайские СМИ.

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