Дипломаты РФ рассказали о задержании россиян в Косово

Российские туристы, задержанные в Автономном крае Косово и Метохия, ожидают решения суда. Об этом 16 ноября «Известиям» сообщило посольство России в Сербии.

Дипломаты выяснили, что 15 ноября «смешанный» патруль в составе представителей НАТО и местной полиции остановил транспортное средство с номерными знаками Сербии. В салоне находились четыре гражданина России.

«Поскольку у них не имелось с собой паспортов, они были доставлены в полицейское отделение южной части г. Косовская Митровица, где местная прокуратура приняла решение о задержании их на 48 часов для установления личности и выяснения обстоятельств нахождения в крае», — уточнили в посольстве.

Сотрудник канцелярии российского посольства в Приштине отправился в Косовскую Митровицу, чтобы повидаться с россиянами и выяснить обстоятельства их задержания. По словам туристов, они въехали в Косово на арендованной машине по пути в Нови-Пазар, следуя указаниям навигатора. Там они собирались осмотреть достопримечательности.

Административная граница между Косово и Центральной Сербией в пункте их пересечения по второстепенной дороге никем не контролировалась. Когда россиян задержали, им предъявили обвинение в незаконном проникновении в Косово по альтернативным маршрутам.

Против россиян 16 ноября начался процесс по ускоренной процедуре в суде города Лепосавич. Решение ожидается в ближайшее время.

Российским гражданам предоставили питание, услуги адвоката, на случай необходимости — медпомощь, уточнили дипломаты, которые продолжают работать над максимально быстрым разрешением ситуации.