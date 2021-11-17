Прямой эфир
Мир
В ВОЗ назвали европейский регион эпицентром пандемии
Наука
Глава NASA выразил озабоченность безопасностью экипажа МКС
Мир
Стало известно о намерении США объявить дипломатический бойкот зимних ОИ в Пекине
Спорт
Соперники сборной РФ в стыковых матчах к ЧМ-2022 определены
Мир
Прокуратура Польши возбудила дело из-за нападения на полицейских на границе
Мир
Армения и Азербайджан прекратили огонь после переговоров с Шойгу
Мир
Вучич заявил о намерении закупать российский газ ежегодно в ближайшие 10 лет
Мир
Байден пообещал дальнейшее взаимодействие между США и КНР в ряде сфер
Культура
Miramax подала в суд на Тарантино из-за продажи вырезанных сцен из его фильма
Спорт
РФС выступил с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России

Дипломаты РФ рассказали о задержании россиян в Косово

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские туристы, задержанные в Автономном крае Косово и Метохия, ожидают решения суда. Об этом 16 ноября «Известиям» сообщило посольство России в Сербии.

Дипломаты выяснили, что 15 ноября «смешанный» патруль в составе представителей НАТО и местной полиции остановил транспортное средство с номерными знаками Сербии. В салоне находились четыре гражданина России.

Средства массовой дезинформации: РФ обвинила Косово в нарушении свободы слова
Почему СМИ частично признанной республики назвали журналистов «Известий» шпионами

«Поскольку у них не имелось с собой паспортов, они были доставлены в полицейское отделение южной части г. Косовская Митровица, где местная прокуратура приняла решение о задержании их на 48 часов для установления личности и выяснения обстоятельств нахождения в крае», — уточнили в посольстве.

Сотрудник канцелярии российского посольства в Приштине отправился в Косовскую Митровицу, чтобы повидаться с россиянами и выяснить обстоятельства их задержания. По словам туристов, они въехали в Косово на арендованной машине по пути в Нови-Пазар, следуя указаниям навигатора. Там они собирались осмотреть достопримечательности.

Административная граница между Косово и Центральной Сербией в пункте их пересечения по второстепенной дороге никем не контролировалась. Когда россиян задержали, им предъявили обвинение в незаконном проникновении в Косово по альтернативным маршрутам.

Против россиян 16 ноября начался процесс по ускоренной процедуре в суде города Лепосавич. Решение ожидается в ближайшее время.

Российским гражданам предоставили питание, услуги адвоката, на случай необходимости — медпомощь, уточнили дипломаты, которые продолжают работать над максимально быстрым разрешением ситуации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021