Вучич заявил о намерении закупать российский газ ежегодно в ближайшие 10 лет

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности к закупкам российского газа ежегодно на протяжении 10 лет в объеме 3 млрд куб. м. Об этом сербский лидер рассказал 16 ноября в эфире телеканала Happy TV.

Говоря о ценах на газ, Вучич пояснил, что стоимость голубого топлива неустойчива: сегодня его цена составляла $960, но как только обновились новости по российскому «Северному потоку — 2» — подскочила до $1100. Такое явление можно было наблюдать после сообщений о приостановке властями Германии сертификации трубопровода.

«Сегодня мы получаем газ по $270 по долгосрочному контракту. Только представьте, что придется платить по $900!», — отметил он.

Сейчас в газовых хранилищах Сербии — более 160 млн куб. м. газа. С начала кризиса потрачено 100 млн куб. м. Поэтому страна намерена обратиться к России за дополнительными объемами топлива.

«Мы попросим Путина (президента России Владимира Путина — Ред.) предоставить нам ежегодно по 3 млрд куб. м. газа в течение 10 лет», — сказал Вучич.

Он отметил, что стране необходимо заполнить хранилища топливом, которое ежедневно импортируется на новую электростанцию в объеме 1,8 млн куб. м. газа.

13 ноября сербский лидер признался, что у Владимира Путина всегда можно многому научиться. По его словам, Путин укрепил политическую, экономическую и другие сферы России, а также является тем, «кто возвысил Россию».

В начале ноября на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго Вучич заявил, что Россия, которая в больших объемах поставляет газ в европейские страны, очень важна для энергетической безопасности Европы.

7 октября Сербия выразила надежду на поставку российского газа по привлекательной цене. По заявлению министра по инновационному и технологическому развитию республики Ненада Поповича, ведутся переговоры о новом долгосрочном контракте между «Газпромом» и «Сербиягазом».