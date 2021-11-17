Милонов прокомментировал блокировку сайта ЛГБТ-кинофестиваля

Депутат Государственной думы Виталий Милонов доволен блокировкой в России сайта международного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок». Об этом он рассказал во вторник, 16 ноября, в беседе с «Известиями».

Инициатор блокировки — федеральное агентство «Росмолодежь».

«Я каждый год пытаюсь не дать провести фестиваль. В прошлом году не дали провести — каждый год они испытывают. Раньше, когда это проходило в доковидном виде, постоянно на открытии были представители нескольких генконсульств, представители омбудсмена петербургского. Так что очень доволен, что требования родительской общественности были услышаны и сайт заблокирован», — рассказал Милонов телеканалу РЕН ТВ.

Международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» проводится в Санкт-Петербурге с 2008 года.

28 октября Милонов раскритиковал футболиста австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джоша Кавалло, который признался в принадлежности к ЛГБТ-сообществу. По словам политика, виной тому стали частные травмы во время игр.