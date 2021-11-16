Сельхозпредприятия Севастополя собрали 20 тыс. т винограда

Сельскохозяйственные предприятия Севастополя в этом году собрали более 20 тыс. т винограда. Это на 23% больше прошлогоднего урожая, сообщил замдиректора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Даниил Степаненко.

Средняя урожайность винограда в 2021 году составила 49,3 ц/га, что на 17,9% выше показателя 2020 года. Всего в плодоносящем состоянии находится около 5 тыс. га виноградников, уточняет ИА SevastopolMedia.

«Виноградарство — одна из наиболее перспективных отраслей сельского хозяйства, имеющая очень большое значение для экономики нашего региона», — подчеркнул Даниил Степаненко.

В рамках госпрограммы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» предприятиям компенсируют до 80% затрат на уход и закладку виноградников и фруктовых садов, раскорчевку старых многолетних насаждений и установку шпалеры.

В середине октября в Краснодарском крае выбрали лучшие вина России. Так, лучшим ликерным, крепленым вином признано массандровское «Мускат белый красного камня». В список лучших в России вин в категории «Крепленые (ликерные) вина» также вошли «Мускат белый Ливадия» 2013, «Кокур десертный Сурож» 2018, а также десертные красные вина «Бастардо Массандра» 2016 и «Малага Массандра» 2017.