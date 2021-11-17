Стало известно о задымлении в столичной гостинице «Космос»
Специалисты экстренных служб проверяют поступившие сведения о задымлении в гостинице «Космос» в Москве. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Как уточняется в материале, предположительно, задымление произошло на минус первом этаже, где находится складское помещение.
Здание гостиницы располагается на проспекте Мира в районе ВДНХ.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Ранее, 13 ноября, РЕН ТВ сообщил о пожаре в подвале жилого дома на севере Москвы. Уточнялось, что возгорание произошло в доме № 7 на Беговой улице. Из здания эвакуировали 15 человек.