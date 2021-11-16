Прямой эфир
Интернет
Пользователи сообщили о сбоях в работе Google и Spotify
Мир
Американский эсминец Porter покинул пределы Черного моря
Мир
Стало известно о намерении США объявить дипломатический бойкот зимних ОИ в Пекине
Спорт
Молодежная сборная РФ обыграла Испанию в матче отбора Евро-2023
Мир
В Белоруссии смогут разместить всех мигрантов в логистическом центре
Мир
Армения и Азербайджан прекратили огонь после переговоров с Шойгу
Мир
Постпред РФ указал на отсутствие политических заявлений ФРГ о сертификации СП-2
Общество
В РФ могут продлить до года действие ковид-сертификатов переболевших
Общество
Минздрав предложил установить выплаты для медработников за каждого привитого
Спорт
РФС выступил с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России

Строительство нового скейт-парка завершили в Краснодаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Юбилейном микрорайоне Краснодара завершили строительство нового бетонного скейт-парка и приступили к благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Работы, которые были запланированы в срок до 15 ноября, по поручению исполняющего обязанности главы города полностью завершены. Теперь необходимо выполнить благоустройство», — рассказали в МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства».

В учреждении отметили, что в ближайшее время для удобства горожан рабочие уложат плитку и обустроят ограждение. Открыть объект планируется до конца ноября.

Как уточняет ИА KrasnodarMedia, бетонный скейт-парк создали в сквере им. 80-летия Краснодарского края. Его разместили на удаленном от домов расстоянии, таким образом площадка находится ближе к берегу Кубани, чем к жилой застройке.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021