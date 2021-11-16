Строительство нового скейт-парка завершили в Краснодаре

В Юбилейном микрорайоне Краснодара завершили строительство нового бетонного скейт-парка и приступили к благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Работы, которые были запланированы в срок до 15 ноября, по поручению исполняющего обязанности главы города полностью завершены. Теперь необходимо выполнить благоустройство», — рассказали в МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства».

В учреждении отметили, что в ближайшее время для удобства горожан рабочие уложат плитку и обустроят ограждение. Открыть объект планируется до конца ноября.

Как уточняет ИА KrasnodarMedia, бетонный скейт-парк создали в сквере им. 80-летия Краснодарского края. Его разместили на удаленном от домов расстоянии, таким образом площадка находится ближе к берегу Кубани, чем к жилой застройке.