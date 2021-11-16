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Прокуратура Польши возбудила дело из-за нападения на полицейских на границе

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Прокуратура Польши возбудила уголовное дело из-за нападения на сотрудников силовых структур на белорусско-польской границе. Об этом сообщил главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик во вторник, 16 ноября.

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«Я хочу проинформировать, что районная прокуратура в Сокулке приняла решение о возбуждении уголовного дела по подозрению в нападении на силовиков. Мы собираем предметы, которые перелетели через границу, на месте продолжается осмотр», — слова Шимчика передает радио Białystok.

Всего во время столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией были ранены девять человек: семь полицейских, солдат Войска польского и сотрудница Пограничной стражи.

16 ноября в Генеральном штабе ВС Белоруссии сообщили, что польские силовики применили против мигрантов спецсредства, содержащие токсичные химикаты. Польская сторона в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков, применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. По словам мигрантов, у их детей возникли проблемы с глазами после применения польскими военнослужащими слезоточивого газа.

Вместе с тем некоторые мигранты обратились к Белоруссии за медицинской помощью из-за действий польских силовиков. Всего за период с 10 по 16 ноября врачи, дежурившие на границе, госпитализировали четырех пациентов, в том числе троих детей.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны ЕС винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.

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