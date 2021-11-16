Главную елку Иркутска начали устанавливать в сквере имени Кирова

В сквере имени Кирова в Иркутске началась установка главной городской елки, высота которой будет достигать 25 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Из-за теплой ноябрьской погоды подрядчик приступил к сборке главной новогодней красавицы города на несколько дней раньше намеченного срока», — объяснили в управлении культуры.

Рабочие сейчас монтируют 25-метровый каркас. После этого конструкцию украсят искусственной хвоей и световыми элементами, пишет ИА IrkutskMedia.

Кроме того, на главной городской площади традиционно построят ледовый городок. Начать работы пока не позволяет погода. Мастера-художники выйдут на площадки после того, как установится устойчивая минусовая температура.

Ледовый городок будет состоять из 30 объектов. Основной темой этих новогодних праздников станут персонажи из произведений Александра Пушкина и русских народных сказок.