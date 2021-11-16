Дополнительные выплаты выделили для скорой помощи в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов решил выделить финансирование для дополнительных выплат коллективам скорой помощи. Об этом глава региона заявил 16 ноября на заседании правительства.

На помощь работникам пришли бригады студентов Рязанского медуниверситета и медколледжа – всего порядка 70 человек. Во временное пользование скорой помощи предоставлены дополнительные машины, передает 62INFO.ru.

Любимов добавил, что принятые меры позволили повысить оперативность приезда на вызовы и снизить нагрузку на работников. «Я твердо убежден, что служба скорой требует дальнейшей поддержки. Люди устали и морально, и физически, – подчеркнул Николай Любимов, – поэтому я принял решение о выделении ассигнований для дополнительных выплат коллективу».