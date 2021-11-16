Прямой эфир
Интернет
Пользователи сообщили о сбоях в работе Google и Spotify
Мир
Американский эсминец Porter покинул пределы Черного моря
Мир
Стало известно о намерении США объявить дипломатический бойкот зимних ОИ в Пекине
Спорт
Молодежная сборная РФ обыграла Испанию в матче отбора Евро-2023
Мир
В Белоруссии смогут разместить всех мигрантов в логистическом центре
Мир
Армения и Азербайджан прекратили огонь после переговоров с Шойгу
Мир
Постпред РФ указал на отсутствие политических заявлений ФРГ о сертификации СП-2
Общество
В РФ могут продлить до года действие ковид-сертификатов переболевших
Общество
Минздрав предложил установить выплаты для медработников за каждого привитого
Спорт
РФС выступил с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России

Дополнительные выплаты выделили для скорой помощи в Рязанской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Рязанской области Николай Любимов решил выделить финансирование для дополнительных выплат коллективам скорой помощи. Об этом глава региона заявил 16 ноября на заседании правительства.

На помощь работникам пришли бригады студентов Рязанского медуниверситета и медколледжа – всего порядка 70 человек. Во временное пользование скорой помощи предоставлены дополнительные машины, передает 62INFO.ru.

Любимов добавил, что принятые меры позволили повысить оперативность приезда на вызовы и снизить нагрузку на работников. «Я твердо убежден, что служба скорой требует дальнейшей поддержки. Люди устали и морально, и физически, – подчеркнул Николай Любимов, – поэтому я принял решение о выделении ассигнований для дополнительных выплат коллективу».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021