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Постпред РФ указал на отсутствие политических заявлений ФРГ о сертификации СП-2

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Россия не слышала от Германии политических заявлений на тему приостановки сертификации газопровода «Северный поток – 2». Об этом 16 ноября в эфире телеканала «Россия 24» сообщил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Не хотелось бы усматривать некую политическую составляющую в данном вопросе. Пока что в части официальной позиции Германии, которая является реципиентом проекта «Северный поток – 2», мы не слышали каких-либо политических заявлений», — сказал он.

В потоке: почему создание «дочки» Nord Stream 2 упростит сертификацию СП-2
И как приостановка процедуры повысила цены на газ

Также Чижов заострил внимание на том, что в данном случае речь идет не о заморозке, а всего лишь о приостановке процесса сертификации газопровода. По его словам, «прежде чем рассуждать на сей счет, необходимо разобраться, с чем именно это связано».

Кроме того, российский постпред подчеркнул, что не видит никакой связи между приостановкой сертификации СП-2 и миграционным кризисом на границе Евросоюза и Белоруссии.

«Я бы не делал таких поспешных выводов и думаю, что это абсолютно не связанные между собой события», — добавил Чижов.

Ранее во вторник регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В этой связи Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

После этого цены на газ сначала достигли отметки в $1000, а затем повысились до $1046 за 1 тыс. куб. м.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2 в соответствии с газовой директивой Евросоюза.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Изначально оценивалось, что для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ писали, что решение о запуске трубопровода могут принять не раньше начала мая следующего года, поскольку ЕК может рассматривать проект четыре месяца.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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