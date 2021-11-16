Сомнолог перечислил позволяющие быстрее уснуть народные средства

Стакан молока на ночь, ложка меда, мелисса, а также другие травы обладают успокаивающим эффектом, который благоприятно влияет на сон. Об этом рассказал президент Российского общества сомнологов, профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

По его словам, сами травы не обладают снотворным эффектом. Сомнолог уточнил, что они имеют успокаивающий эффект, но не мгновенный, а накапливающий.

«Чтобы наладить сон, человек должен пить такие травы три раза в день и курсом 3–5 недель. Тогда нервная система становится стабильнее и человек легче засыпает», — отметил Бузунов в беседе с «Вечерней Москвой», опубликованной 16 ноября.

Вместе с тем он заверил, что сон возникает в двух случаях: при повышении сонливости или же при снижении активности мозга. Именно поэтому, как подчеркнул профессор, если человек пьет такие отвары перед сном, то сонливость не повышается.

«Но если будет пропит курс, то мозговую деятельность благодаря травам удастся со временем снизить и человек действительно будет легче засыпать», — заключил врач.

Ранее, 26 октября, издание EatThis, Not That со ссылкой на данные американской ассоциации диетологов (USDA FoodData Central) сообщило, что арахисовое масло является лучшим продуктом для еды перед сном. Арахис, по данным исследования, снижает риск сердечных заболеваний из-за того, что помогает в борьбе с ЛПНЛ (плохим холестерином). Кроме того, в арахисе содержится триптофан, который помогает улучшить качество сна.