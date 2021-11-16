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Объемы переработки мусора пятикратно выросли в Удмуртии

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Количество переработанного мусора в Удмуртии выросло более чем в пять раз, сообщает глава региона Александр Бречалов.

В прошлом году году на вторичную переработку в республике направлялось около 2 тыс. тонн твёрдых коммунальных отходов. «За 11 месяцев этого года – уже почти 11 тыс. тонн», – пишет Александр Бречалов в соцсетях.

Он напомнил о том, что с марта в Ижевске заработал «Экодом», в который горожане могут сдать мусор за деньги, передает udm-info.ru.

«За 8 месяцев здесь собрано 400 тонн вторсырья. В декабре в столице республики откроются еще два «Экодома», – отметил Бречалов.

Более 10 регионов еще не установили контейнеры для раздельного сбора мусора, сообщили «Известиям» в Минприроды. Среди основных причин этого там назвали недостаточный объем финансирования. Тем не менее в ведомстве напомнили о миллиарде рублей, выделенном на закупку в 46 субъектах емкостей для отходов.

При этом в Москве и Московской области такими контейнерами обеспечены почти все жители. В профильном комитете Госдумы «Известиям» заявили о положительной динамике: два года назад всего семь регионов реализовывали раздельный сбор.

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