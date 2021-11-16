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Более 120 дворов благоустроят в Сахалинской области в 2022 году

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В Сахалинской области в 2022 году на средства федерального бюджета благоустроят 60 дворов, еще 63 двора приведут в порядок за счет областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В следующем году регион получит 418 млн рублей на реализацию федерального проекта «1000 дворов». Еще 76 млн рублей поступят на благоустройство 27 общественных пространств.

Как объяснила министр ЖКХ региона Наталия Куприна, главные требования при капремонте – экологичность и комфорт. При разработке проектов должны учитываться безбарьерная среда, многофункциональность и визуальная составляющая, пишет ИА SakhalinMedia.

До 25 ноября 2021 года на федеральном уровне представят типовые решения и требования к проектированию. До 1 мая 2022-го в Сахалинской области должны определить подрядчиков на работы. Сам капремонт пройдет в период с 1 мая по 1 ноября. При этом программа благоустройства дворов будет синхронизирована с ремонтом подъездов и входных групп.

Кроме того, губернатор Валерий Лимаренко поручил продолжить программу текущего ремонта, который должен охватить не менее 700 придомовых территорий.

«В этом году мы приняли одно из лучших решений. Не дожидаясь сроков капремонта, начали проводить текущий ремонт во дворах. К поиску дефектов подключились волонтеры и неравнодушные жители области. За несколько месяцев навели порядок в 686 дворах по всей области. И в следующем году нельзя снижать планку», — заявил глава региона.

В этом году на Сахалине и Курилах план капремонта включал 121 двор. Работы завершены в 10 районах области. Также благоустроены 24 общественных пространства, до конца декабря планируется сдать еще 15 объектов.

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