После переговоров с Шойгу Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения в Килисали

Армения и Азербайджан прекратили боевые действия после переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с министрами обороны Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. Об этом заявили 16 ноября в российском военном ведомстве.

«В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем», — сообщили в Минобороны РФ.

Российский министр призвал стороны конфликта воздержаться от эскалации.

В армянском военном ведомстве подтвердили стабилизацию ситуации на границе с Азербайджаном при посредничестве Москвы. Согласно договоренности, ч18.30 (17.30 мск) огонь на восточном участке армяно-азербайджанской границы был прекращен.

По данным Еревана Азербайджан понес большие потери в живой силе, несколько единиц бронетехники были уничтожены или выведены из строя. Также минобороны Армении показало видео уничтожения азербайджанской техники.

Как отмечает «Газета.Ru», в министерстве обороны Азербайджана заявили о нападении армянских военных на два боевых поста на границе в Кельбаджарском и Лачинском районах. Посты были обстреляны стрелковым оружием и из гранатометов.

Ранее в этот день минобороны Армении сообщило, что в результате нападения подразделений вооруженных сил Азербайджана есть погибшие и раненые. Позже минобороны Армении рассказало о 12 плененных азербайджанской стороной военнослужащих.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны.

В связи с этим Ереван попросил Россию помочь в защите территориальной целостности страны. Посол Армении в Москве Вардан Тоганян уточнил, что стороны в настоящее время проводят консультации по дипломатическим и военным каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Азербайджан подтвердил напряженность на границе с Арменией, однако заверяет, что провокации велись с армянской стороны. Кроме того, МИД Азербайджана обвинил Армению в целенаправленной эскалации напряженности на границе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности села Гервенд, Гараханбейли, Нюзгар и Горадиз Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

10 ноября 2020 года стороны при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.