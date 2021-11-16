Предупреждение о ЧС объявили в двух районах Красноярска
В Центральном и Ленинском районах Красноярска объявлено предупреждение о чрезвычайной ситуации в связи с аварийным состоянием двух зданий. Соответствующее постановление подписал вице-мэр Владислав Логинов.
По данным властей, речь идет о двухэтажных бараках, расположенных на улицах Учумской, 3 и Туруханской, 4. Они представляют угрозу возникновения ЧС техногенного характера.
Сотрудники департамента горхозяйства сейчас занимаются организацией противоаварийных мероприятий. В режим повышенной готовности приведены органы управления РСЧС Красноярского края, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.
На период противоаварийных работ районные администрации должны предоставить жильцам помещения для временного проживания.
11 ноября пресс-служба российского кабмина сообщила, что правительство РФ ускорит работу по переселению граждан из непригодного жилья, расположенного в регионах Сибири и Дальнего Востока.
Речь идет о переселении граждан из временных помещений, построенных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. Многие до сих пор живут в бытовках и бараках, которые на время предоставлялись приехавшим в регион строителям, нефтяникам, участникам различных экспедиций и их семьям.