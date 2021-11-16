Зараженную африканской чумой свиней колбасу сожгли в Татарстане

В Татарстане сожгли 786 кг колбасы, которая могла быть заражена чумой, сообщает главное управление ветеринарии республики. Мясные изделия изъяли из магазинов Казани, Набережных Челнов, а также ряда районов региона.

Система «Меркурий», отслеживающая сопроводительные документы к продукции, показала, что колбаса сомнительная. В ней нашли геном африканской чумы свиней (АЧС), пишет Inkazan.ru. Зараженную продукцию сделали в Чувашии на «Мясоперерабатывающем предприятии «Приволжские колбасы» и в Мордовии на МПК «Атяшевский».

В этом году в России сложилась неблагоприятная ситуация по африканской чуме свиней (АЧС), которая угрожает эффективному развитию животноводства и поддержанию ветеринарной безопасности. Об этом 12 ноября заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Вспышки АЧС в регионах существенно влияют на снижение производства продукции животноводства.