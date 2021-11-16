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Политолог оценил вероятность отправки британского спецназа на Украину

Политолог Петренко: украинцы хотят верить в реальную поддержку Запада
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Британские власти вряд ли предоставят Украине свой спецназ, поэтому в Киеве зря восприняли «с эйфорией» публикацию таблоида Mirror о намерении Лондона оказать Киеву военную поддержку. Об этом 16 ноября написал украинский политолог Богдан Петренко в статье для сайта «Главред».

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«Если бы Британия предоставила Украине своих десантников и спецназовцев, это был бы шаг демонстрации того, что западный мир поддерживает Украину в противостоянии с Россией», — отметил он.

По мнению политолога, этого не произойдет. Во-первых, информацию о готовности Великобритании перебросить 600 спецназовцев на Украину опубликовал таблоид, распространяющий далеко не всегда правдивую информацию.

Во-вторых, Лондон отвечает за своих военнослужащих и понимает, что существует большой риск их ранений или гибели. Кроме того, за семь лет конфликта на Донбассе Британия не предоставила Украине «никакой существенной военной помощи», добавил политолог.

Киев может ждать только дипломатическую и техническую поддержку, заключил Петренко.

13 ноября Mirror сообщила о готовность Лондона направить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» России. Решение якобы приняли после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству страны о «явной и реальной опасности» для Украины и Запада.

11 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.

В свою очередь, президент России Владимир Путин указал, что заявления о якобы подготовке вторжения являются алармистскими. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал материал Bloomberg пустым, безосновательным нагнетанием напряженности.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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