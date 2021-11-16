Ледовый городок в Нижнем Тагиле будет посвящен героям мультфильмов

Новогодний ледовый городок возле Драматического театра в Нижнем Тагиле должен быть готов к 25 декабря и демонтирован 25 января. Темой в этом году выбраны персонажи «Союзмультфильма», так как студии исполняется 85 лет.

Помимо елки и горок на площади появятся скульптуры Винни-Пуха, Конька-Горбунка и других героев, пишет ТагилСити.Ру.

Напомним, власти Екатеринбурга рассматривают вопрос о том, чтобы пускать посетителей в ледовый городок на площади 1905 года по QR-кодам.