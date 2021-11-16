Замену лифтов в исторических зданиях начнут в центре Волгограда

Фонд капитального ремонта Волгоградской области подписал контракт с подрядчиком на выполнение работ по замене лифтов в девяти домах, признанных объектами культурного наследия. Все здания расположены в историческом центре Волгограда: на проспекте Ленина, Аллее Героев, улицах Комсомольской и Чуйкова.

Как отмечает ресурс «НовостиВолгограда.ру», стоимость работ составит 65,635 млн рублей. Заменить 34 лифта в девяти исторических зданиях подрядчику придётся в сжатые сроки, с 1 февраля по 30 апреля 2022 года. Всё новое оборудование будет примерно одинаковым — грузоподъёмностью до 400 кг, с современными комфортными кабинами. Всего за 2021 год в Волгограде планировали привести в порядок свыше 700 лифтов в 191 жилом здании.

Ранее сообщалось, что фонд капремонта Липецкой области удерживает высокий уровень собираемости взносов. За сентябрь этот показатель составил 101,85%. Он достигнут за счет оплаты задолженностей.

Правительство РФ приняло постановление о механизмах увеличения цены строительных госконтрактов в пределах 30%. Об этом 1 ноября сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.