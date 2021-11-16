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Ляшко потребовал возбудить против Зеленского дело по статье о госизмене

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Экс-депутат Верховной рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко подал заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить против украинского президента Владимира Зеленского уголовное дело о «госизмене» из-за изменений в законодательстве, которые позволили импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии.

На странице в Facebook Ляшко написал во вторник, 16 ноября, что «антиукраинская политика Зеленского приведет к энергетической капитуляции Украины перед Кремлем». По словам экс-депутата, за это президент Украины должен ответить.

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Вместе с тем Ляшко добавил, что уже подал заявление в правоохранительные органы. Он заверил, что импорт электроэнергии «подрывает национальные экономические и энергетические интересы» страны. При этом, как указал экс-депутат, Украина уже понесла убытки на «миллиарды долларов» из-подобного импорта.

Ранее, 10 ноября, украинский политолог Дмитрий Корнейчук рассказал о том, что неправильная энергетическая политика Киева привела к необходимости закупать электричество и газ у Белоруссии и России. Он напомнил, что украинские власти полностью не подготовились к отопительному сезону.

9 ноября глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

Тогда как 15 ноября в российском «Газпроме» указали, что запасы в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) на 37% ниже прошлогодних значений. Отмечалось, что запасы топлива в украинских ПХГ находятся на уровне 10,3 млрд куб. м.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

2 ноября Украина запросила у Белоруссии аварийную помощь по поставкам электроэнергии. Как отмечала «Страна.ua» обращение стало вынужденной мерой из-за того, что стране хватало своей мощности — ТЭС не успевали набрать ее из-за дефицита угля.

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