Прямой эфир
Общество
Синоптик предупредил о рекордно низком давлении в Москве в ближайшие дни
Экономика
Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с конца октября достигли $1100
Мир
Стало известно о намерении США объявить дипломатический бойкот зимних ОИ в Пекине
Мир
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Мир
Суд в Германии отклонил иск экологической организации по СП-2
Мир
В Белоруссии смогут разместить всех мигрантов в логистическом центре
Мир
Армения и Азербайджан прекратили огонь после переговоров с Шойгу
Общество
В РФ могут продлить до года действие ковид-сертификатов переболевших
Общество
Минздрав предложил установить выплаты для медработников за каждого привитого
Спорт
РФС выступил с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России

Балерина Большого театра попыталась покончить с собой в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве пыталась свести счеты с жизнью балерина Большого театра Мариана Гомес. Об этом 16 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Клик отчаяния: Роскомнадзор зафиксировал двукратный рост суицидальных публикаций в Сети
В чем причины тревожной тенденции

По данным осведомленного источника, 34-летняя артистка поругалась с любимым мужчиной. Это и стало причиной ее поступка.

Женщину нашли в квартире в Леонтьевском переулке, ее госпитализировали. В настоящее время пациентка остается в больнице под наблюдением врачей, угрозы ее жизни нет.

Гомес — первая иностранная балерина, выступающая на сцене Большого театра.

9 ноября в Москве нашли мертвыми аспиранта биологического факультета МГУ и девушку. По предварительной версии, молодые люди покончили жизнь самоубийством. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021