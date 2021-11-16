Балерина Большого театра попыталась покончить с собой в Москве
В Москве пыталась свести счеты с жизнью балерина Большого театра Мариана Гомес. Об этом 16 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным осведомленного источника, 34-летняя артистка поругалась с любимым мужчиной. Это и стало причиной ее поступка.
Женщину нашли в квартире в Леонтьевском переулке, ее госпитализировали. В настоящее время пациентка остается в больнице под наблюдением врачей, угрозы ее жизни нет.
Гомес — первая иностранная балерина, выступающая на сцене Большого театра.
9 ноября в Москве нашли мертвыми аспиранта биологического факультета МГУ и девушку. По предварительной версии, молодые люди покончили жизнь самоубийством. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.